Байден знову закликав Конгрес якомога швидше схвалити запит на фінансування допомоги Україні

Конгресу США не можна зволікати з питанням схвалення додаткових коштів для допомоги Україні, позбавлення Києва підтримки матиме історичні наслідки, заявив у п'ятницю американський президент Джо Байден.

"Необхідно надати фінансування, щоб Україна могла продовжувати себе захищати. (...) Годинник цокає", - заявив Байден, під час виступу в Білому домі.

Він попередив, що "нездатність підтримати Україну в такий важливий момент ніколи не забудуть". "Це знайде відображення на сторінках історії. Це не залишиться без наслідків", - додав він.

Напередодні видання The Hill повідомляло, що конгресмени від демократичної партії США намагаються знайти альтернативні способи для схвалення в Палаті представників запиту Білого дому на виділення додаткових коштів на допомогу Україні. При цьому палата представників іде на перерву до 28 лютого, так і не провівши голосування з цього питання.

The Hill зазначало, що демократи розглядають спосіб, який би дозволив зробити це в обхід спікера Палати представників - республіканця Майка Джонсона. Раніше Джонсон попередив, що готовий розглянути запит для України тільки одночасно з ухваленням заходів щодо захисту південного кордону США від потоку нелегальних іммігрантів.

Сенат у лютому ухвалив законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України і близько $14 млрд для Ізраїлю. У нинішньому законопроєкті, на відміну від попередньої версії, не міститься пунктів про посилення охорони південного кордону США. Потім документ вирушив на розгляд палати представників, де раніше висловлювали скептичне до нього ставлення.

У сенаті до цього заблокували компромісний двопартійний законопроєкт щодо безпеки кордонів та іноземної фінансової допомоги, проти нього проголосували 50 сенаторів.