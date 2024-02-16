Найбільше ДТП за участю українських водіїв у 2023 р. сталося в Польщі - МТСБУ

За 2023 рік за кордоном сталося 15,122 тис. дорожньо-транспортних пригод за участю українських водіїв, повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Водночас зазначають, що 31%, або 15,122 тис. ДТП сталися в Польщі, 19%, або 2,033 тис. ДТП - у Німеччині, 7%, або 753 - у Чехії, 4%, або 463, - в Італії.

Як повідомлялося, 2023 року було укладено 1,625 млн договорів "Зелена картка", що на 0,7% менше, ніж 2022 року. Сума зібраних платежів становила 5,207 млрд грн (+27,3%).

При цьому сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилася в 2,4 раза - до EUR46,7 млн, тоді як кількість оплачених вимог - на 96,6%, до EUR15,122 тис.