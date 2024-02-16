На Київщині МОМ відновить п'ять будинків, знищених окупантами - голова ОВА

Міжнародна організація з міграції (МОМ) відновить три будинки в Ірпені та два у с. Горенці Гостомельської громади Київської області, які були знищені російськими окупантами, повідомляє голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Сьогодні разом з віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, головою представництва МОМ в Україні Алессією Скіавон та представниками Ірпінської та Гостомельської громад підписали меморандуми, які мають активізувати всі процеси. Відновлення будинків відбуватимуться в межах проєкту "Покращення житлових умов ВПО на Сході України", - написав Кравченко у фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, загалом до своїх домівок зможуть повернутися мешканці 263 квартир.

Кравченко додав, "співпрацю з міжнародними партнерами щодо відбудови цих об'єктів почали ще минулого року. На всіх об'єктах провели розмінування. Один будинок – в Ірпені, буде побудований з нуля. Інші – капітально відремонтують".

Фінансування забезпечує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через кредитну установу для відновлення (KfW).

Загалом унаслідок повномасштабного вторгнення в регіоні зруйновано понад 29 тис. об'єктів, відновлено майже 17 тисяч.