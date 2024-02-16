Кабмін передбачив повноваження командирів частин щодо списання майна своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення

Кабінет Міністрів передбачив повноваження командирів військових частин щодо списання військового майна під час воєнного стану своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема внесено зміни до положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних силах щодо визначення повноважень командирів військових частин щодо списання військового майна під час воєнного стану своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення, а також повноваження відповідних посадових осіб щодо розгляду та затвердження єдиного акта списання.

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищими посадовими особами.