Синєгубов: Нафтова пляма, що утворилася після пожежі на нафтобазі в Немишлянському районі, не перетекла в Сіверський Донець, вода в кранах харків'ян - безпечна

Нафтопродукти, що потрапили в екосистему внаслідок ударів дронів, завданих російськими окупаційними військами по нафтобазі в Немишлянському районі Харкова, не потрапили до джерел питної води, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найголовніше – паливо не потрапило до джерел питної води, тому загрози для споживачів немає. Вода в кранах харків'ян безпечна і належної якості. Не допустили перетік нафтової плями в річку Сіверський Донець. Як і планували, напередодні встановили спецобладнання у двох місцях в річках Уди та Немишля. Це дозволяє стримувати шар плівки з нафти", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на певних ділянках уже використовують спеціальний сорбент. "Тримаємо це питання на контролі. На засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС заслухаємо звіти роботи профільних структур", - написав Синєгубов.

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 лютого в Немишлянському районі Харкова внаслідок влучання в нафтобазу трьох дронів, запущених із території Бєлгородської області, розпочалася масштабна пожежа. У результаті семеро осіб, зокрема троє дітей, загинули, троє постраждали. 57 осіб залишилися без житла.

За попередніми даними, в екосистему потрапило майже 3 тис. тонн нафтопродуктів.