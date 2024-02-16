Енергетики повернули світло до Львова після відключень унаслідок ракетного удару в четвер - Міненерго

Енергетики повернули світло всім споживачам у Львові, яких вимикали через ракетні обстріли в четвер, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі, загалом за добу світло повернули більш ніж 29 тис. абонентів в Україні.

Зокрема, енергетики дали світло 9,1 тис. споживачів у 22 населених пунктах Дніпропетровської області, 16,4 тис. абонентів в 11 населених пунктах Донецької, 6,2 тис. сімей у Запорізькій області та 24 споживачам у Закарпатській області, які залишалися чотири доби без світла через підтоплення.

За даними НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі, енергетики заживили також 323 споживачів у Дергачівській, Золочівській, Ізюмській і Чугуївській громадах, які були відключені внаслідок бойових дій (ракетного удару по Чугуєву 15 лютого - ЕР).

Утім, через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 378 населених пунктів, зокрема другу добу знеструмлені 49 абонентів у Дніпропетровській області після обстрілу напередодні.

Унаслідок обстрілу 15 лютого території Вовчанської громади Харківської області пошкоджено повітряну лінію та знеструмлено 1558 точок обліку. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Залишаються без світла також 3,5 тис. споживачів у Херсоні та 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах області, також через бойові дії знеструмлені 932 споживачі в 16 населених пунктах Чернігівської області.

З технічних причин у Сумській області без світла залишаються шість населених пунктів, тривають ремонтні роботи.

Як повідомлялося, внаслідок масованого ракетного обстрілу російських окупантів 15 лютого у Львові суттєво пошкоджено кілька об'єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію, що призвело до вимкнень е/е.