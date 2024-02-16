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10:51 16.02.2024

Зеленський: Європа навчилася будувати мир, і ми маємо зберегти цей досвід

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Зеленський: Європа навчилася будувати мир, і ми маємо зберегти цей досвід

Країни світу мають зміцнити наші союзи й альянси, щоб вони були реально здатні захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому, заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті Міжнародної виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України".

"Україна ніколи не хотіла війни, яка триває зараз і яка здається анахронічно недоречною у ХХІ столітті, нагадуючи ХІХ або навіть ХVІІ століття. Неспровокована та злочинна російська агресія - це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що і українському, і шведському народу вже доводилося захищатися від такого зла.

"Ми бачили, як інші народи підпадали під владу найгіршого в людській природі, як Росія зараз, та починали війни проти свободи інших. Але Європа навчилася це долати - навчилася підпорядковувати правилам миру, совісті та повазі інших те зло, яке може виникати в людській душі. Європа навчилася будувати мир. І ми маємо зберегти цей досвід - архітектуру співпраці в Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки", - наполягає Зеленський.

Він закликав зміцнювати міжнародні союзи, покликані захищати мир.

"Щоб XXI століття все ж таки відрізнялося від XIX чи XVII - відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист", - наголосив президент.

"Ми повинні привчити Росію поважати інших. Ми маємо змусити її шукати шлях до миру. І це можливо. Пам'ятаємо: в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли", - підсумував він. 

Теги: #мир #європа #виставка #зеленський

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