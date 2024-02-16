СБУ затримала ворожого агента, який передавав росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента спецслужб РФ, який передавав росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.

"Служба безпеки затримала в Києві "сплячого" агента фсб. У перші дні повномасштабного вторгнення він збирав розвіддані для рашистів, а коли зрозумів, що вони не зможуть захопити столицю України, - заліг на дно та намагався уникнути правосуддя", - ідеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

Як повідомляється, протягом лютого-березня 2022 року він виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Насамперед ворога цікавили опорні пункти й вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ на території та околицях міста.

Для збирання розвідданих російський агент обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина. На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного "звіту" до фсб. Серед масиву інформації окупанти сподівалися ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільних повітряних ударів.

"Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани. Коли рашисти зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, зловмисник на тривалий час заліг на дно та згорнув свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття. Згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським "куратором" й отримав від нього нові завдання", - зазначено в повідомленні.

За даними СБУ, цього разу ворожий агент мав активно поширювати в соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під "загальні настрої" жителів Київщини. Встановлено, що в дописах на власній фейсбук-сторінці зловмисник вихваляв окупантів і закликав до захоплення столичного регіону.

Під час обшуків за адресами перебування затриманого виявлено комп'ютерну техніку й мобільні телефони з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення", - додають у СБУ.