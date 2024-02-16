Події

07:54 16.02.2024

ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1210 осіб особового складу ворога, 23 танки, 39 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 4 БПЛА, 13 крилатих ракет, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02. 24 орієнтовно склали: особового складу близько 400300 (+1210) осіб, танків - 6465 (+23) од, бойових броньованих машин - 12129 (+39) од, артилерійських систем - 9641 (+21) од, РСЗВ - 984 (+0) од, засоби ППО - 671 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4), крилаті ракети - 1895 (+13), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25) од, спеціальна техніка - 1528 (+4) од.", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у п'ятницю вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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