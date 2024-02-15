Події

23:39 15.02.2024

Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

1 хв читати
Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

За минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли сім громад прикордоння Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію на кордоні станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Свєська громади", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в обладміністрації, по Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів) і мінометів (4 вибухи).

У Великописарівській громаді було здійснено мінометні обстріли (44 вибухи) та обстріл із СПГ (3 вибухи).

Мінометного обстрілу зазнали Білопільська (12 мін), Хотинська (4 вибухи) і Шалигинська (2 вибухи) громади.

В Есманській громаді був обстріл із FPV-дрона (1 вибух).

У Свеській громаді із суміжної території прослуховувалися кулеметні та автоматні черги.

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:09 15.02.2024
Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

23:03 15.02.2024
Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

22:55 15.02.2024
Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки

Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки

22:47 15.02.2024
Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

20:43 15.02.2024
Через обстріли в с. Зоря загинула жінка, поранено двох чоловіків

Через обстріли в с. Зоря загинула жінка, поранено двох чоловіків

20:30 15.02.2024
Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

18:41 15.02.2024
Переговори про ліцензування експорту української агропродукції незабаром перейдуть на політичний рівень - Мінсільгосп Польщі

Переговори про ліцензування експорту української агропродукції незабаром перейдуть на політичний рівень - Мінсільгосп Польщі

17:23 15.02.2024
У НАТО союзники обговорили важливість подальшої підтримки України

У НАТО союзники обговорили важливість подальшої підтримки України

16:08 15.02.2024
Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

11:30 15.02.2024
Австралія виділяє $AU50 млн на військову допомогу Україні - посол

Австралія виділяє $AU50 млн на військову допомогу Україні - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки

Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

ОСТАННЄ

Авіаудар на Харківщині: Загинули три людини, ще двоє постраждали

Завданнями Спільного центру України та НАТО буде вдосконалення військової освіти та підвищення взаємосумісності

У Силах оборони створили робочу групу для координації закупівель озброєння - Міноборони

Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

На запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною, загрози Запоріжжю немає

У Київській області на 18:00 зафіксовано 21 пошкоджений будинок унаслідок ранкової ракетної атаки, люди не постраждали

Окупанти скинули авіабомби на Вільхуватську громаду Куп'янського району, двоє мирних жителів загинули

Колишнього в. о. директора ДП "Південдіпрошахт" і його заступника засуджено до 7 років позбавлення волі

ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів

У Кіровоградській області майже 12 годин ліквідовували пожежу на підприємстві, загинув рятувальник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА