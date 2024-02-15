Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

За минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли сім громад прикордоння Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію на кордоні станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Свєська громади", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в обладміністрації, по Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів) і мінометів (4 вибухи).

У Великописарівській громаді було здійснено мінометні обстріли (44 вибухи) та обстріл із СПГ (3 вибухи).

Мінометного обстрілу зазнали Білопільська (12 мін), Хотинська (4 вибухи) і Шалигинська (2 вибухи) громади.

В Есманській громаді був обстріл із FPV-дрона (1 вибух).

У Свеській громаді із суміжної території прослуховувалися кулеметні та автоматні черги.