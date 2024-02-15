Останніми днями активність ворожої бойової авіації зосереджена переважно на авдіївському напрямку

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій наголосив на підвищеній активності бойової авіації ворога в останні дні на авдіївському напрямку.

"Якщо на початку цього місяця було кілька днів, коли ворог узагалі не завдавав авіаційних ударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія", то останніми днями таке відчуття, що вся активність його бойової авіації, бомбардувальників зосереджена не просто на "Таврії", а загалом на авдіївському напрямку", - сказав він в ефірі телемарафону в четвер.

Спікер нагадав, що вчора ворог завдав 43 авіаудари в операційній зоні ОСУВ "Таврія", що є великою кількістю.

"На жаль, співвідношення в небі не дає змоги вражати російські літаки, тому що вони діють на значній відстані від лінії бойового зіткнення, задіюють керовані авіабомби, які наносять значну шкоду та перетворюють Авдіївку просто на другу Мар'їнку та Бахмут", - наголосив Лиховій.