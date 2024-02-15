Події

18:01 15.02.2024

Затримано чиновника Мінкультури на хабарі за безперешкодне вивезення антикваріату за кордон

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Правоохоронці викрили посадовця Міністерства культури та інформаційної політики України на хабарі в $3300 за сприяння у безперешкодному вивезенні антикварної холодної зброї за кордон, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито посадовця адміністративного Управління Міністерства культури та інформаційної політики України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди з метою подальшого злочинного впливу на рішення третіх осіб (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в четвер.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від чоловіка $3300 за здійснення впливу на третіх осіб для безперешкодного вивезення антикварної холодної зброї за межі України, поза митним контролем, без дозвільних документів та огляду. Правоохоронці затримали його під час одержання другої частини коштів у розмірі $3000.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено $10 тис. і 200 тис. грн, вирішується питання щодо арешту вилучених коштів. Наразі затриманому готують повідомлення про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Теги: #хабар #мінкультури

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