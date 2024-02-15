СКМ: За 2 роки повномасштабної війни Ахметов спрямував 7,6 млрд грн на допомогу Україні та українцям, у 2024р. наростить ці зусилля

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб "Шахтар" направили на допомогу країні, військовим і мирним людям понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення.

Згідно з пресрелізом, головні напрями допомоги: підтримка ЗСУ; гуманітарна підтримка цивільного населення; громад і захисників Маріуполя.

Допомога захисникам України реалізується в рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Понад 12 тисяч співробітників бізнесів SCM стали до лав Збройних сил України. Загинули 846 працівників (військових і мирних), 97 осіб зникли безвісти, а 69 потрапили в полон.

Через "Сталевий фронт" силові підрозділи з усієї країни систематично отримують амуніцію, автомобілі, карети швидкої допомоги для військових медиків, підземні укриття і протимінні трали власного виробництва і розробки, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг і взуття, бронежилети з нашої сталі, аптечки і турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Крім того, додатково виділено 1 млрд грн ($25 млн) на проєкт підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі". Захисникам та їхнім сім'ям надають допомогу за сімома програмами. Зокрема, у листопаді минулого року стартувала програма "Вдома", завдяки якій захисники та захисниці міста (інваліди I та II групи) отримають власне житло. У 2024 році заплановано придбати 45 квартир.

Системна гуманітарна допомога надається мирним українцям у прифронтових зонах і регіонах: продукти, побутове приладдя, ліки, засоби гігієни тощо. У містах присутності компанії SCM піклуються про шелтери та притулки, лікарні, джерела світла та води. Здійснюється підтримка місцевим адміністраціям, комунальним службам.

"Кожен із нас має робити ще більше для нашої перемоги. Наступного року я і всі бізнеси SCM збільшимо свої зусилля із допомоги нашим Силам оборони і мирним українцям. Ми й надалі допомагатимемо українській армії: будуватимемо підземні укриття та виготовлятимемо протимінні трали; постачатимемо військовим обладнання та засоби, що допомагають рятувати життя. І найголовніше - ми будемо і далі допомагати людям. Мирним українцям, які постраждали від російської агресії. Захисникам Маріуполя - вони будуть і далі отримувати всю необхідну підтримку. Ветеранам, завдяки яким ми можемо жити на своїй землі, в суверенній, незалежній Україні", - процитовано в пресрелізі слова Ріната Ахметова.

Крім того, Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів ще з 2014 року. Відкрив нові проєкти допомоги в реабілітації дітей і дорослих, які постраждали від обстрілів. Надає обігрівачі, допомогу в облаштуванні гуртожитків для маріупольців у м. Дніпро.

Футбольний клуб "Шахтар" надає системну допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям Сил оборони України та постраждалим від війни жителям регіонів. Зокрема, клуб організував і покрив усі витрати на лікування у США захисника "Азовсталі", морпіха Михайла Діанова; взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжкопораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея в Барселоні, бійця та фаната "Шахтаря" Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця - бійцю ЗСУ Богдану Кушу. Крім того, 22 млн грн доходу від товариського матчу з "Тоттенхемом" клуб спрямує на проєкти підтримки та допомоги постраждалим унаслідок війни українцям.