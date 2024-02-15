Події

16:08 15.02.2024

Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

1 хв читати
Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

Генеральний інспектор бундесверу Карстен Бреєр під час візиту до Києва минулого тижня пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн, повідомили в Міноборони Німеччини.

На засіданні Контактної групи з оборони України 14 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порушив тему візиту генерального інспектора бундесверу генерала Карстена Бреєра в Україну минулого тижня. Зокрема, він зустрівся зі своїм новим колегою Олександром Сирським.

Пісторіус назвав зв'язок із головнокомандувачем Олександром Сирським дуже важливим контактом. Міністр оборони Німеччини наголосив, що Бреєр пообіцяв своєму українському колезі короткострокову підтримку на суму понад 100 млн євро.

До неї входять: бронемашини з посиленим протимінним захистом; бомби для озброєння невеликих дронів; 77 вантажних автомобілів MULTI 1A1; медичне приладдя; комплекти запасних частин для різних систем озброєння.

Теги: #україна #німеччина #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:23 15.02.2024
У НАТО союзники обговорили важливість подальшої підтримки України

У НАТО союзники обговорили важливість подальшої підтримки України

11:30 15.02.2024
Австралія виділяє $AU50 млн на військову допомогу Україні - посол

Австралія виділяє $AU50 млн на військову допомогу Україні - посол

11:22 15.02.2024
Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $411 млрд до $486 млрд - СБ

Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $411 млрд до $486 млрд - СБ

06:35 15.02.2024
РФ масовано атакує Україну кількома групами ракет

РФ масовано атакує Україну кількома групами ракет

05:25 15.02.2024
По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

04:52 15.02.2024
ДніпроГЕС не повідомляв про появу плям нафтопродуктів у Запоріжжі на Дніпрі - "Укргідроенерго"

ДніпроГЕС не повідомляв про появу плям нафтопродуктів у Запоріжжі на Дніпрі - "Укргідроенерго"

03:02 15.02.2024
Війська РФ за добу обстріляли з артилерії та мінометів вісім громад Сумської області

Війська РФ за добу обстріляли з артилерії та мінометів вісім громад Сумської області

01:36 15.02.2024
Унаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі, загинула щонайменше одна людина

Унаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі, загинула щонайменше одна людина

00:27 15.02.2024
Західні партнери збільшать постачання боєприпасів для України протягом місяця - Буданов

Західні партнери збільшать постачання боєприпасів для України протягом місяця - Буданов

23:57 14.02.2024
NovaPay у 2023 р. збільшило кількість транзакцій на 31% зі зростанням їхньої суми на 41%

NovaPay у 2023 р. збільшило кількість транзакцій на 31% зі зростанням їхньої суми на 41%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці, затримано українських топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів"

Постачання в Авдіївку та евакуацію ускладнено, але задіяно запасну логістичну артерію - ОСУВ "Таврія"

Кількість жертв ворожого удару по Великому Бурлуку зросла до п'яти - прокуратура

Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину і Францію для переговорів із Шольцом і Макроном

ОСТАННЄ

Школи самостійно визначають дати канікул, необхідність і день проведення свята останнього дзвоника - МОН

Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг

Ціни на пальне в найближчі два тижні в Україні можуть підвищиться до 2 грн/л - директор "А-95"

На "Рамштайн-19" партнери самі говорили про необхідність надати Україні зброю дальнього ураження - Міноборони

СКМ: За 2 роки повномасштабної війни Ахметов спрямував 7,6 млрд грн на допомогу Україні та українцям, у 2024р. наростить ці зусилля

Унаслідок ворожої атаки дронів у Дворічній Харківської області поранено двох мирних жителів

Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

Продовжено до дев'яти місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Мазепи

У Брюсселі розпочалося засідання Ради Україна-НАТО, Умєров – через відеозв'язок

Знищення російського десантного корабля "Цезар Куніков" ще більше обмежить ресурси РФ у Чорному морі - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА