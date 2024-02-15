Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

Генеральний інспектор бундесверу Карстен Бреєр під час візиту до Києва минулого тижня пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн, повідомили в Міноборони Німеччини.

На засіданні Контактної групи з оборони України 14 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порушив тему візиту генерального інспектора бундесверу генерала Карстена Бреєра в Україну минулого тижня. Зокрема, він зустрівся зі своїм новим колегою Олександром Сирським.

Пісторіус назвав зв'язок із головнокомандувачем Олександром Сирським дуже важливим контактом. Міністр оборони Німеччини наголосив, що Бреєр пообіцяв своєму українському колезі короткострокову підтримку на суму понад 100 млн євро.

До неї входять: бронемашини з посиленим протимінним захистом; бомби для озброєння невеликих дронів; 77 вантажних автомобілів MULTI 1A1; медичне приладдя; комплекти запасних частин для різних систем озброєння.