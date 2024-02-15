Ранкова ракетна атака РФ не мала критичних наслідків для енергосистеми - "Укренерго"

Ракетна атака росіян уранці четверга не мала критичних наслідків для енергосистеми України, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі, загалом виробленої електроенергії вистачає, також достатня пропускна спроможність високовольтних мереж системного оператора для покриття наявного попиту.

Рівень споживання завдяки стабільним погодним умовам кілька днів тримається майже на однаковому рівні.

Зокрема, сьогодні станом на 09:40 рівень споживання електроенергії на 0,4% вищий за відповідний показник 14 лютого.

При цьому експорт е/е знову, як уже було два дні в лютому, перевищує імпорт. Експорт здійснюється в нічні та денні години до Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 2312 МВт-год (вчора 776 МВт-год). Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії та Молдови обсягом 571 МВт-год (вчора 1923 МВт-год).

Водночас 374 населені пункти залишаються без світла через бойові дії та з інших причин, вказує "Укренерго".

У Дніпропетровській області понад добу залишаються знеструмленими 49 споживачів у Нікопольському районі - військові не дають дозволу на доступ до місця пошкодження.

У зв'язку з підтопленням залишаються знеструмленими 24 споживачі в одному населеному пункті Закарпатської області (вже чотири дні - ЕР).

За даними Міністерства енергетики в телеграм-каналі, через бойові дії знеструмлено, зокрема, 86 населених пунктів (понад 48 тис. абонентів) у Донецькій області, 57 населених пунктів (2876 абонентів) у Сумській, 45 населених пунктів (25,8 тис. абонентів) у Херсонській, 16 населених пунктів (932 споживачі) у Чернігівській, 15,8 тис. точок обліку в Харківській області. Зокрема, через ракетний удар по м.Чугуїв знеструмлено майже 300 споживачів.

Загалом за добу енергетики повернули світло понад 42 тис. споживачів, уточнило Міненерго.

Як повідомлялося, ракетний удар по Львову вранці 15 лютого призвів до пошкоджень обладнання обленерго, є відключення електрики.