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13:04 15.02.2024

У п'ятницю в північних і центральних областях України невеликий сніг

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У п'ятницю в північних і центральних областях України невеликий сніг

У п'ятницю, 16 лютого, у північно-східній частині України, вночі і в Київській, Черкаській і Кіровоградській областях невеликий сніг, місцями з дощем, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в західних і північних областях туман. Вітер південно-східний, у південній частині України північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних та Сумській областях уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на решті території країни вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на заході України та півдні Одещини 6-11° тепла; у Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 16 лютого найвища температура вдень була 11,8° у 1957 р., найнижча вночі -23,2° у 1911 р.

У суботу, 17 лютого, в Україні без опадів, лише вдень на крайньому заході країни невеликий дощ.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на сході України вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°, на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні країни до 10° тепла, у західних областях 8-13° тепла.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 4-6° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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