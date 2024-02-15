Події

11:34 15.02.2024

Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину і Францію для переговорів із Шольцом і Макроном

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Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину і Францію для переговорів із Шольцом і Макроном

У п'ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину, де проведе переговори з федеральним канцлером Олафом Шольцом, також глава української держави проведе переговори у Франції з президентом Еммануелем Макроном.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, у суботу, 17 лютого, президент виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

"Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів", - ідеться в повідомленні. 

Теги: #мюнхен #зеленський

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