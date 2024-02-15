Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину і Францію для переговорів із Шольцом і Макроном

У п'ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину, де проведе переговори з федеральним канцлером Олафом Шольцом, також глава української держави проведе переговори у Франції з президентом Еммануелем Макроном.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, у суботу, 17 лютого, президент виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

"Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів", - ідеться в повідомленні.