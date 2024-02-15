Події

09:45 15.02.2024

У Київській області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, пошкоджено 7 приватних будинків - ОВА

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У Київській області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, пошкоджено 7 приватних будинків - ОВА

У двох населених пунктах Київської області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, пошкоджено сім приватних будинків, попередньо жертв і постраждалих унаслідок ракетної атаки немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Уранці росіяни атакували область ракетами. Повітряна тривога тривала понад дві години. На Київщині працювали сили ППО. Завдяки роботі наших захисників влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в четвер уранці.

Оперативні групи працюють над виявленням наслідків ворожої ракетної атаки.

"Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовано у двох населених пунктах одного з районів області. Уже є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарських будівель та автомобіля", - зазначають в ОВА.

Зазначається, що в пошкоджених будинках вибито вікна, пошкоджено фасади, дахи. 

Теги: #пошкодження #ракети #київська_область

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