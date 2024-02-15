Унаслідок ракетної атаки у Львові постраждало двоє людей, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки росіян на Львів, повідомив у телеграм-каналі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Це чоловік і жінка, які проживають у будинках по вулиці Науковій. У них різані рани, їм надали меддопомогу на місці", - повідомив Козицький.

Також, за його даними, зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури, виникла пожежа.

Козицький повідомив, що ударною хвилею в 16 будинках на вулиці Науковій вибило скло в частині вікон, пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу.