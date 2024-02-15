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08:12 15.02.2024

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів і 54 артилерійські системи

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Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів і 54 артилерійські системи

Сили оборони знищили 950 окупантів, 9 танків, 47 бронемашин, 54 артсистеми, 33 безпілотники, 1 корабель, 30 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України про втрати ворога за минулу добу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 399090 (+950) осіб, танків - 6442 (+9) од, бойових броньованих машин - 12090 (+47) од, артилерійських систем - 9620 (+54) од, РСЗВ - 984 (+0) од, засоби ППО - 671 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33), крилаті ракети - 1882 (+0), кораблі/катери/військові кораблі/боти - 25 (+1) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29) од, спеціальна техніка - 1524 (+1)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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