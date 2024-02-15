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03:02 15.02.2024

Війська РФ за добу обстріляли з артилерії та мінометів вісім громад Сумської області

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Війська РФ за добу обстріляли з артилерії та мінометів вісім громад Сумської області

Війська РФ за добу обстріляли з артилерії та мінометів вісім громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілу зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Серединно-Будська, Свєська громади", - написано в Телеграм-каналі ОВА.

Зазначається, що по Середино-Будській громаді ворог гатив із мінометів (13 вибухів) і РСЗВ - 10 (вибухів).

Миколаївську громаду окупанти піддали артилерійському обстрілу (3 вибухи).

Із мінометів росіяни обстрілювали громади: Білопільську (7 мін), Хотінську (14 вибухів), Есманську (4 вибухи), Великописарівську (16 вибухів), Свеську (2 міни).

По Краснопільській громаді з території РФ здійснено удар FPV-дронами (5 вибухів).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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