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21:21 14.02.2024

Близько двох третин країн НАТО, як і раніше, витрачають менше 2% ВВП на оборону - дані альянсу

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Близько двох третин країн НАТО, як і раніше, витрачають менше 2% ВВП на оборону - дані альянсу

Незважаючи на зростання оборонних витрат країн НАТО, близько двох третин із 31 союзника в альянсі, як і раніше, витрачають менше 2% ВВП, випливає з даних Північноатлантичного блоку.

До списку цих країн, зокрема, входять такі провідні члени НАТО, як Німеччина, Італія, Іспанія, Туреччина, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Норвегія, Франція і Канада.

Країнами, оборонні витрати яких значно перевищують 2% ВВП, є Польща (3,9%), США (3,49%) і Греція (3,01%).

Серед інших членів альянсу, які подолали двохвідсоткову планку, значаться Естонія, Литва, Фінляндія, Румунія, Угорщина, Латвія, Словаччина і Велика Британія.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу заявив, що союзники з альянсу успішно реалізують план нарощування витрат членів альянсу на оборону.

"З того часу, коли у 2014 році було озвучено зобов'язання щодо вкладень в оборону, європейські союзники і Канада вклали понад $600 млрд в оборону. Минулого року ми зафіксували безпрецедентне зростання на 11% таких витрат у європейських союзників і в Канаді", - сказав він журналістам.

"І цього року я очікую, що 18 союзників спрямують на оборонні витрати щонайменше 2% ВВП, і це чергові рекордні показники", - додав Столтенберг.

За його словами, очікується, що в 2024 році союзники по НАТО в Європі вкладуть в оборону в загальній сумі не менше ніж $380 млрд.

"Уперше ця сума становитиме 2% нашого сукупного ВВП. Ми досягаємо справжнього прогресу - європейські союзники витрачають на оборону все більше", - сказав Столтенберг.

Він додав, що низці країн ще потрібно здійснити додаткові зусилля щодо збільшення таких витрат.

 

 

Теги: #нато #витрати #країни

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