Переговори про припинення вогню в Газі не зрушать із місця, поки ХАМАС не змінить свої вимоги

Переговори про припинення вогню в Секторі Гази не розвиватимуться в позитивному напрямі, доки угруповання ХАМАС не змінить свою позицію на них, заявили в середу в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

"У Каїрі Ізраїль не отримав жодних нових пропозицій ХАМАС про звільнення заручників (...) Зміни в позиції ХАМАС дадуть змогу домогтися позитивної динаміки переговорів", - наводить видання The Times of Israel витяги із заяви канцелярії прем'єра.

Згідно з нею, Нетаньягу "наполягає на тому, щоб Ізраїль не поступився неадекватним вимогам ХАМАС".

Раніше The Times of Israel повідомляло, що ізраїльським ЗМІ стало відомо про відмову Нетаньягу відправити в четвер делегацію в Каїр для продовження переговорів. Прем'єр вимагав, щоб ХАМАС змінила вимоги щодо звільнення палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць. До цього джерело заявило The Times of Israel, що керівники ізраїльських Служби загальної безпеки ("Шин-Бет") і розвідслужби "Моссад" Ронен Бар і Давид Барнеа, які відвідували Каїр напередодні, лише слухали перебіг дискусій і більше нічого.

В офісі президента Франції Емманюеля Макрона теж заявили, що Макрон у телефонній розмові з Нетаньягу висловлював незгоду з намірами Ізраїлю наступати на Рафах. "Це може призвести лише до ще більш масштабної гуманітарної катастрофи, до відтоку населення, що буде порушенням міжнародного права у сфері прав людини, і це ж підвищить ризик ескалації ситуації в регіоні", - зазначалося в заяві офісу Макрона.

У середу один військовослужбовець Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) загинув на півночі країни внаслідок ракетної атаки з Лівану по ізраїльській базі. У відповідь авіація ЦАХАЛ здійснила масштабну серію ударів по об'єктах руху "Хезболла" в Лівані, зокрема пов'язаних із підрозділом спецоперацій "Сили аль-Хаджа Радвана". The Times of Israel уточнювало, що під удар потрапили цілі, розташовані не близько до кордону, зокрема в Кфархуні: таке трапляється рідко за чотири місяці конфлікту.

Начальник Генштабу ЦАХАЛ Герці Халеві водночас визнав, що для зміни обстановки на ізраїльсько-ліванському кордоні знадобиться багато часу. Він зазначив, що ЦАХАЛ нарощує удари по "Хезболлі", а якщо на півночі почнуться повноцінні бойові дії, військові задіють весь свій потенціал.

Associated Press повідомляє, що в Секторі Гази почалася евакуація палестинців, які зібралися в головному медичному закладі в Хан-Юнісі - лікарні "Нассер". За даними МОЗ Гази, приблизно 300 медиків курують у лікарні 450 пацієнтів, а на території комплексу переховується 10 тис. переміщених осіб. Ізраїльські військові віддали наказ про евакуацію переміщених осіб ще в січні, але уточнили, що лікарі та пацієнти можуть залишитися. Тим часом в анклаві наразі хоча б частково функціонує менше половини від наявних лікарень.

Події в Секторі Гази призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізувала атаки проти американських сил в Іраку та Сирії. Єменські заколотники-хусити зі свого боку стали обстрілювати судна в Червоному морі.