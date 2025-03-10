Події

12:31 10.03.2025

Мінкультури внесло 5 російських пропагандистів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

1 хв читати
Мінкультури внесло 5 російських пропагандистів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України внесло п'ятьох російських пропагандистів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшли: режисери дирекції креативних розробок автономної некомерційної організації "ТВ-Новини" Вадим Маслов і Геннадій Навников, керівник відділу продюсерів "ТВ-Новини" Марія Тумар, директор "ТВ-Новини" Борис Горлов і телеоператор "ТВ-Новини" Ілля Грачов.

Зазначається, що зазначені особи брали безпосередню участь у виробництві і просуванні пропагандистських роликів, які містять пропагандистські наративи, фейки, дезінформацію та несуть загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, призводять до подальшої окупації території України, що поширювались RT у соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 246 осіб.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, а у 2024 році - 23 росіян.

Теги: #тб #пропагандисты

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 14.03.2024
Телевізійна інфраструктура Харківщини зазнала масової атаки ворожих дронів

Телевізійна інфраструктура Харківщини зазнала масової атаки ворожих дронів

07:01 07.11.2022
У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали та запрацювало радіо "Суспільне"

У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали та запрацювало радіо "Суспільне"

18:41 07.08.2022
Національний телемарафон вестиме мовлення до закінчення війни

Національний телемарафон вестиме мовлення до закінчення війни

21:16 21.04.2022
Суспільні мовники Австралії припинили трансляцію російських держканалів, а уряд запровадив санкції проти 32 пропагандистів - Ткаченко

Суспільні мовники Австралії припинили трансляцію російських держканалів, а уряд запровадив санкції проти 32 пропагандистів - Ткаченко

15:23 13.03.2022
На українському телебаченні 14 березня стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів - Міносвіти

На українському телебаченні 14 березня стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів - Міносвіти

13:01 13.03.2022
Ткаченко закликає комісара ЄС Бретона сприяти запровадженню санкцій на всі російські телеканали, що вели мовлення на території Євросоюзу

Ткаченко закликає комісара ЄС Бретона сприяти запровадженню санкцій на всі російські телеканали, що вели мовлення на території Євросоюзу

17:30 11.03.2022
Українська медіаспільнота просить Єврокомісію накласти санкції на всі російські телеканали

Українська медіаспільнота просить Єврокомісію накласти санкції на всі російські телеканали

12:58 07.03.2022
Телеканали "Рада" та "Україна 24" запустили російськомовні версії доріжок телеефіру на відкритому супутнику

Телеканали "Рада" та "Україна 24" запустили російськомовні версії доріжок телеефіру на відкритому супутнику

22:46 06.03.2022
ЄС відключив трансляцію російських державних телеканалів - Нацрада з телерадіомовлення

ЄС відключив трансляцію російських державних телеканалів - Нацрада з телерадіомовлення

17:14 04.03.2022
Інформація про захоплення окупантами телевежі в Мелітополі та трансляцію з неї російського телебачення не відповідає дійсності - Держспецзв'язку

Інформація про захоплення окупантами телевежі в Мелітополі та трансляцію з неї російського телебачення не відповідає дійсності - Держспецзв'язку

ВАЖЛИВЕ

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

Уночі збито 130 зі 176 ворожих БпЛА, 42 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

Війська РФ за добу втратили 1190 осіб та 138 од. техніки - Генштаб

Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Сирський: У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід

Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру і дощі в Карпатах і Закарпатті

Командир військової частини з Київщини незаконно оформив бойові виплати на понад 7 млн грн

СБУ викрила в Черкасах колишніх комуністів, які закликали захопити всю Україну

Через потепління котельні у Харкові переведені на дискретний режим

Дощ очікується на заході України у вівторок

"Київтеплоенерго" в лютому усунуло майже 600 ушкоджень теплових мереж

На ринку гумрозмінування в лютому запрацювала платформа з інновацій

Трамп повідомив про "майже" завершення паузи в передачі розвідінформації Україні

Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку "Дія"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА