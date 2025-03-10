Мінкультури внесло 5 російських пропагандистів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України внесло п'ятьох російських пропагандистів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшли: режисери дирекції креативних розробок автономної некомерційної організації "ТВ-Новини" Вадим Маслов і Геннадій Навников, керівник відділу продюсерів "ТВ-Новини" Марія Тумар, директор "ТВ-Новини" Борис Горлов і телеоператор "ТВ-Новини" Ілля Грачов.

Зазначається, що зазначені особи брали безпосередню участь у виробництві і просуванні пропагандистських роликів, які містять пропагандистські наративи, фейки, дезінформацію та несуть загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, призводять до подальшої окупації території України, що поширювались RT у соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 246 осіб.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, а у 2024 році - 23 росіян.