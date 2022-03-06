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22:46 06.03.2022

ЄС відключив трансляцію російських державних телеканалів - Нацрада з телерадіомовлення

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ЄС запровадив санкції проти російських державних ЗМІ, повідомила глава Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

"ЄС запровадив санкції проти державних ЗМІ RT/Russia Today і Sputnik. Мовлення в ЄС або спрямоване на ЄС Sputnik і RT/Russia Today(RT English, RT UK, RT Germany, RT France і RT Spanish) оперативно призупинено. RT і Sputnik заблоковані в магазинах додатків у Європі - Google, Apple Inc"., - написала вона у Facebook.

Вона також заявила, що регулятор Греції заборонив трансляцію російських каналів і заблокував доступ до веб-сторінок російських медіа.

У Великій Британії держрегулятор Ofcom розпочав 27 розслідувань щодо Russia Today та ініціює обговорення про позбавлення його ліцензії. Також британський English Club TV заборонив російським телевізійним мережам і операторам використовувати його сигнал.

Регулятор Молдови заборонив російські та білоруські канали, а також телеканал "МИР".

Регулятор Польщі заборонив транслювати російські канали, замість них працюють українські мовці.

Регулятори Естонії та Литви тимчасово призупинили ретрансляцію програм російського походження.

Регулятор Латвії обмежив поширення на території Латвії телепередач, пов'язаних із Росією, що загрожують державній безпеці.

Європейський мовний союз призупинив діяльність росіян в організації.

Європейська платформа регуляторних органів (EPRA) підтримала заклик Національної ради до боротьби з російською пропагандою в Європі та звернулася до всіх регуляторних органів європейських країн, щоб ті виявляли та зупиняли прояви російської дезінформації.

"Європейська платформа є головним координатором моніторингу – всі зафіксовані випадки EPRA збирає на своєму офіційному сайті та повідомляє про заходи регуляторів щодо виявленої російської пропаганди. Керівництво платформи впевнене, що європейські регулятори спостерігають за висвітленням в медіа ситуації в Україні та визначать необхідні методи реагування", - написала Герасим'юк.

Вона також зазначила, що правління EPRA повідомило всім колегам, що днями "Роскомнадзор" "змусив російські ЗМІ публікувати тільки інформацію з офіційних ресурсів влади Росії".

Крім того, за інформацією Нацради, Росія не буде представлена в роботі Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI) і його комітетах.

Герасим'юк також повідомила, що до всіх країн, які підтримали звернення Нацради про вилучення російських держмедіа з ефіру, приєдналася Румунія.

"Телеканал Russia Today більше не транслюється на національному рівні, постійно здійснюється контроль за локальними провайдерами послуг, щоб гарантувати, що жоден канал із Російської Федерації не транслюється на території Румунії", - заявила Герасим'юк.

Джерело: https://www.facebook.com/pyryatyn/posts/10216867270594587

Теги: #рф #єс #тб #заборона
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