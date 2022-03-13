На українському телебаченні 14 березня стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів - Міносвіти

На українському телебаченні 14 березня стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів, повідомило Міністерство освіти та науки.

"У понеділок, 14 березня, стартує "Навчання без кордонів" – спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, "Піксель" та регіональних каналів Громадського мовника, а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та sweet.tv", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів. Щодня буде присвячено окремій дисципліні.

З 14 до 18 березня (понеділок-п'ятниця) транслюватимуться такі уроки: 14 березня – українська мова; 15 березня – математика; 16 березня – історія України; 17 березня – українська мова; 18 березня – математика.

Зокрема, дитячий телеканал Піксель транслюватиме уроки для 5 класу щодня о 10:00 та для 6 класу об 11:00. ПЛЮСПЛЮС, що входить до складу 1+1 media, показуватиме уроки для школярів трьох класів: 7-го з 10:00 щоденно, 8-го з 11:00 та 11-го класу з 12:00. Регіональні канали Суспільного мовника транслюватимуть заняття для 9 класу о 10:00 та для 10 класу об 11:00. Також усі згадані уроки можна буде переглянути на платформах онлайн телебачення MEGOGO, Київстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv як у прямому ефірі, так і в будь-який зручний час абсолютно безкоштовно.