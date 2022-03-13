Ткаченко закликає комісара ЄС Бретона сприяти запровадженню санкцій на всі російські телеканали, що вели мовлення на території Євросоюзу

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає комісара Європейського Союзу з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малого і середнього бізнесу Тьєррі Бретону сприяти запровадженню санкцій на всі російські телеканали, що провадять мовлення за допомогою супутників або інших технологій, і заборонити їх мовлення на території ЄС.

Згідно з повідомленням Ткаченка в телеграм-каналі, він також просить комісара замість російських телеканалів, рекомендувати провайдерам транслювати марафон "UAразом", який доступний англійською мовою.

"Розраховуємо на активне включення ЄС у питання протистояння дезінформаціям Росії. Україна в цей час продовжує інформаційну блокаду російської пропаганди в Європі", - написав він.