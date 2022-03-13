Події

13:01 13.03.2022

Ткаченко закликає комісара ЄС Бретона сприяти запровадженню санкцій на всі російські телеканали, що вели мовлення на території Євросоюзу

1 хв читати
Ткаченко закликає комісара ЄС Бретона сприяти запровадженню санкцій на всі російські телеканали, що вели мовлення на території Євросоюзу

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає комісара Європейського Союзу з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малого і середнього бізнесу Тьєррі Бретону сприяти запровадженню санкцій на всі російські телеканали, що провадять мовлення за допомогою супутників або інших технологій, і заборонити їх мовлення на території ЄС.

Згідно з повідомленням Ткаченка в телеграм-каналі, він також просить комісара замість російських телеканалів, рекомендувати провайдерам транслювати марафон "UAразом", який доступний англійською мовою.

"Розраховуємо на активне включення ЄС у питання протистояння дезінформаціям Росії. Україна в цей час продовжує інформаційну блокаду російської пропаганди в Європі", - написав він.

 

Теги: #рф #єс #тб
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 13.03.2022
Paysend зупиняє всі перекази в Росію

Paysend зупиняє всі перекази в Росію

13:08 13.03.2022
Посол ЄС Маасікас: Роботу щодо вступу України до ЄС розпочато

Посол ЄС Маасікас: Роботу щодо вступу України до ЄС розпочато

09:42 13.03.2022
Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "народну республіку" у Херсоні

Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "народну республіку" у Херсоні

09:27 13.03.2022
РФ втратила в Україні понад 12 тисяч осіб особового складу, 374 танки, 74 літаки та 62 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні понад 12 тисяч осіб особового складу, 374 танки, 74 літаки та 62 РСЗВ – Генштаб ЗСУ

09:05 13.03.2022
На Донеччині окупанти обстріляли дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, є поранені – голова ОВА

На Донеччині окупанти обстріляли дитячий оздоровчий центр та Святогірську лавру, є поранені – голова ОВА

09:02 13.03.2022
Російський агресор завдав авіаудару по заводу "Зоря" у Миколаєві – голова Миколаївської ОДА

Російський агресор завдав авіаудару по заводу "Зоря" у Миколаєві – голова Миколаївської ОДА

08:57 13.03.2022
Агресор обстріляв Святогірську лавру - СБУ

Агресор обстріляв Святогірську лавру - СБУ

08:40 13.03.2022
У результаті авіанальоту на потяг "Краматорськ-Львів" одна людина загинула, одну поранено – голова Донецької ОВА

У результаті авіанальоту на потяг "Краматорськ-Львів" одна людина загинула, одну поранено – голова Донецької ОВА

06:19 13.03.2022
Наразі розслідується 1717 кримінальних проваджень військових злочинів РФ - Венедіктова

Наразі розслідується 1717 кримінальних проваджень військових злочинів РФ - Венедіктова

00:09 13.03.2022
Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години - Зеленський

Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя через дві години - Зеленський

Подоляк: До зустрічі Зеленського та Путіна вже не так довго йти, намагаємося, щоб вона відбулася якнайшвидше

Посол ЄС Маасікас: Роботу щодо вступу України до ЄС розпочато

СБУ: Російських військових "кидають" на гроші, й вони дезертирують

ОСТАННЄ

Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години - Зеленський

Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя через дві години - Зеленський

ГУМАНІТАРНИЙ ВАНТАЖ МАЄ ПРИБУТИ В МАРІУПОЛЬ ЧЕРЕЗ ДВІ ГОДИНИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Українці та іноземці переказали для допомоги ЗСУ через monobank 50 млн грн

Подоляк: До зустрічі Зеленського та Путіна вже не так довго йти, намагаємося, щоб вона відбулася якнайшвидше

Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один – заступниця міністра внутрішніх справ Акопян

Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії" - Федоров

На початку тижня дні в Україні стануть теплішими, ночі холоднішими, майже без опадів

Розпочато розслідування у зв'язку з обстрілом Яворівського полігону – Офіс генпрокурора

Депутати Мелітопольської міськради закликали Венедіктову розпочати розслідування за фактом держзради, скоєної місцевими представниками партії "Опозиційний блок"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА