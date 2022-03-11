Українська медіаспільнота просить Єврокомісію накласти санкції на всі російські телеканали

Найбільші медіагрупи України - "1+1 media", StarLight Media, "Медіа Група Україна", Inter Media Group, Міністерство культури та інформаційної політики, ГО "Детектор медіа" - та інші медійники просять Європейську Комісію накласти санкції на всі російські телеканали, що мають покриття через супутник або будь-яку іншу технологію, та заборонити їх мовлення на території ЄС.

Відповідного відкритого листа, адресованого президенту Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн і віце-президенту Європейської Комісії Вірі Йоуровій, підписанти оприлюднили у прес-релізі в п'ятницю.

Медіагрупи також просять рекомендувати європейським провайдерам замість російських телеканалів вмикати українське телебачення, яке зараз транслює марафон "Єдині новини", зокрема англійською мовою, оскільки міжнародна спільнота повинна мати безперебійний доступ до об'єктивної та чесної інформації про події в Україні.

"Російські телеканали у своїх численних сюжетах виправдовують війну РФ в Україні, приховують реальні масштаби воєнних дій і власних втрат, дискредитують владу України та міжнародних партнерів, нівелюють такими діями демократичні цінності та принципи,ставлять під сумнів свободу слова як основу європейських цінностей, а також генерують величезну кількість фейків, вводячи таким чином в оману глядачів не лише на території РФ, а і в ЄС та США. Більше того, росіяни, які проживають і на території РФ, і за її межами, орієнтуються на інформацію, поширювану російськими медіа, у зв’язку з чим фактично позбавлені доступу до обʼєктивної інформації чи бодай альтернативної точки зору", - наголошується у зверненні медіагруп.

Водночас у документі відзначається позитивний вплив відключення мовлення каналів RT та "Супутник" на території західної та східної Європи та західної частини Росії.

Проте медійники наголошують, що вплив інших контрольованих державою-агресором каналів, які досі наявні на європейських супутниках (RT News, RTR Planeta, Rossiya 24, NTV Mir, Soyuz, 8 kanal International, Pobeda International, 1 Kanal Europa, RT France), також має руйнівний ефект для інформаційної безпеки всього світу.

"Адже редакційну політику таких каналів повністю контролює держава, через що ці медіа є рупорами російської пропаганди", - пояснюється в повідомленні.

Автори листа закликають також усіх небайдужих журналістів, представників громадських організацій, медіаспільноти з усього світу приєднуватися до підписантів відкритого листа до Єврокомісії.

Джерело: https://drive.google.com/drive/folders/1vgzFSSfLvcjP2zTxMi8OnKNYG3pT1yi1?usp=sharing