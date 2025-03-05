Єрмак та Волц домовились про зустріч переговорних команд найближчим часом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц домовилися про зустріч переговорних команд найближчим часом.

"Провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру. Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами", - написав він у телеграм у середу.

"Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи", - додав Єрмак.

Раніше повідомлялося, що Волц в ефірі CBS Mornings повідомив про телефонну розмову з Єрмаком. За його словами, сторони обговорювали час, місце, делегації, "і справжній стіл переговорів, що буде "човниковою дипломатією" між Сполученими Штатами, українцями, росіянами".