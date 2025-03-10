Події

11:48 10.03.2025

Ідентифіковано загиблих внаслідок удару ворожих БпЛА по Богодухову

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Встановлено особи трьох чоловіків, які загинули в ніч проти 8 березня внаслідок атаки ворожих БпЛА мʼясокомбінату у Богодухові (Харківська обл.).

"Загиблі – троє чоловіків віком 39, 41 та 54 років, які працювали на мʼясокомбінаті", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У відомстві зазначають, що після гасіння пожежі, що виникла на м'ясокомбінаті через удар БпЛА, було деблоковано обвуглені фрагменти людських тіл. Аби їх ідентифікувати, під час проведення слідчо-розшукових заходів було відібрано зразки біологічних матеріалів у близьких родичів.

Як повідомлялося, 8 березня, близько 1:40, чотири ворожих безпілотники атакували м'ясокомбінат у Богодухові.️ Внаслідок обстрілу 3 особи загинуло, ще 7 постраждало.

Теги: #харківська_область #ідентифікація

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