Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга з міністром закордонних справ Румунії Емілем Хурезяну та главою МЗС Швеції Марією Мальмер Стенергард.

“У мене була хороша розмова з міністром закордонних справ Румунії Емілем Хурезяну. Ми зосередилися на наступних кроках для зміцнення нашого політичного діалогу та скоординували майбутні контакти. Наша тісна співпраця життєво необхідна для стабільності в регіоні. Вдячний за непохитну підтримку Румунії”, - написав він у соцмережі Х.

Під час нашої розмови зі Стенергард Сибіга подякував за тверду підтримку Швеції.

“Я поінформував її про поточну ситуацію, ризики та виклики безпеці. Ми координували позиції перед Європейською Радою. Я наголосив на важливості участі США для надійного миру та безпеки”, - підкреслив міністр.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1897360036890075236