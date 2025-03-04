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19:14 04.03.2025

Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати переговори з президентом Трампом

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Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати переговори з президентом Трампом

Президент США Дональд Трамп все ще прихильний до угоди про видобуток корисних копалин з Україною, але українці мають бути готові сісти за стіл переговорів, заявив віце-президент США Джей Д. Венс.

"Я думаю, що президент все ще відданий угоді щодо корисних копалин. Я думаю, що ми почули деякі позитивні речі, але ще не, звичайно, підпис від наших друзів в Україні. Але подивіться, мінеральна угода є дійсно важливою частиною політики президента. По-перше, американський народ має отримати відплату за неймовірні фінансові інвестиції, які ми зробили в цій країні. Велика частина допомоги, яку надіслали європейці, надійшла у вигляді грошей, які їм повертають. Що ж, це справді смішно і відверто образа для американського народу, що європейці отримують кращу угоду, ніж американський народ. Президент просто намагається запевнити, що американський народ отримає справедливу угоду, водночас гарантуючи, що ми маємо доступ до деяких корисних копалин і ресурсів, які є дуже важливими для економіки майбутнього", - заявив Венс, спілкуючись з журналістами у вівторок.

Він наголосив, що важливо, щоб українська сторона погодилася сісти за стіл переговорів.

"Подивіться, я вважаю, що найголовніше, багато людей зробили це щодо публічних заяв – президент Зеленський має сказати, що він відданий миру, або президент Зеленський має вибачитися перед президентом. Публічні речі не мають такого значення, як те, що роблять українці, щоб суттєво залучитися до того, як виглядало б мирне врегулювання. Нам потрібно, щоб українці приватно прийшли до нас і сказали: це те, що нам потрібно, це те, чого ми хочемо, так ми будемо брати участь у процесі припинення цього конфлікту. Це найважливіше, і ця відсутність приватної участі є тим, що нас найбільше турбує", - наголосив Венс.

Коментуючи те, що діюча адміністрація США здійснює серйозний тиск на Україну, але не тисне на Росію, Венс відзначив, що США все ще має ряд санкцій, накладених на росіян.

"Ми вважаємо, що росіяни переживають економічні труднощі через цей конфлікт. Ми віримо, що в найкращих інтересах Росії, а також в інтересах України та Сполучених Штатів довести цей конфлікт до кінця. Тому ми віримо в застосування тиску на всіх, щоб вони припинили вбивства, тому що це політика президента, і це те, що в інтересах американського народу", - заявив він.

"Тут багато деталей, які потрібно опрацювати, є багато питань щодо території, щодо всього іншого. Ми хочемо вести цю розмову. Ми не кажемо, що ми віддані тому чи іншому шляху, ми просто кажемо, що ви не можете навіть поставити мир на перший план, якщо українці не бажають вести переговори сумлінно. І зараз вони не змогли, не хотіли, сподіваюся, це зміниться", - резюмував Венс.

Теги: #переговори #сша #готовність

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