Міністр оборони Польщі вірить, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш “глибоко вірить”, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир.

“Ми глибоко віримо, що повернення до переговорів і повернення за стіл переговорів України та Сполучених Штатів дає надію та шанс на справедливий мир”, - сказав він на брифінгу з українським колегою Рустемом Умєровим у Варшаві в четвер.

За словами польського міністра, Польща дуже підтримує трансатлантичні відносини та підвищення європейських можливостей.

“В усьому цьому надзвичайно важливо, щоб стіл переговорів був якомога більшою мірою місцем для діалогу, для згоди і для пошуку найкращого рішення. Я знаю, що це відкритість з боку міністра, а також всього офісу, президента України, і ми віримо, що найближчі дні принесуть хороші результати”, - додав Косіняк-Камиш.

“Ми будемо працювати для вільної і незалежної України, і, як ми це робили до цього часу, будемо підтримувати всі дії, які спрямовані на справедливий мир, тому що це для нас надзвичайно цінно і бажано”, - запевнив польський міністр.