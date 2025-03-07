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20:25 07.03.2025

Трамп закликав Іран до переговорів щодо ядерної програми, попередивши про можливі військові дії

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Трамп закликав Іран до переговорів щодо ядерної програми, попередивши про можливі військові дії

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на початок нових переговорів з Іраном для запобігання розвитку ядерної зброї після того, як він надіслав листа лідерам Ірану, в якому висловив надію на переговори, попередивши, що у разі відсутності прогресу може виникнути військова загроза.

"Я написав їм листа, сказавши, що сподіваюся, що ви збираєтеся вести переговори, тому що якщо нам доведеться піти військовим шляхом, це буде жахливою річчю для них", - зазначив Трамп в інтерв'ю Fox Business.

Він також підкреслив, що США не можуть дозволити Ірану мати ядерну зброю.

Як повідомляє The Guardian, Іран відповів відмовою від прямих переговорів із США до того часу, поки Вашингтон не припинить політику максимального тиску. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран не буде вести переговори, поки тривають санкції.

Водночас Іран не виключає можливості переговорів через треті сторони, такі як РФ, як це вже відбувалося під час адміністрації Байдена.

Видання відзначає, що нещодавно Трамп вивів США з ядерної угоди з Іраном, що обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на зняття санкцій. В результаті Іран відновив і наростив запаси високозбагаченого урану, що може бути використано для створення ядерної зброї. Останніми місяцями напруга в питаннях ядерної безпеки зростає, оскільки Іран порушує обмеження угоди 2015 року.

Теги: #переговори #іран #сша

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