Події

18:59 14.02.2024

Унаслідок удару по Великому Бурлуку загинули два мирних жителі - поліція

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За оновленими даними внаслідок ворожого удару С-300 по Великому Бурлуку Харківської області дві людини загинули, четверо постраждали. Ще четверо можуть перебувати під завалами будинку, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Пошкоджений двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8. За попередніми даними, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка. Є інформація, що під завалами можуть знаходитися четверо осіб. Поліція допомагає рятувальникам розбирати завали", - зазначено в повідомленні.

Крім того, внаслідок удару пошкоджений приватний будинок і два поліцейські автомобілі.

На місця події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Теги: #харківська_область #обстріл

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