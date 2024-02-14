Унаслідок удару по Великому Бурлуку загинули два мирних жителі - поліція

За оновленими даними внаслідок ворожого удару С-300 по Великому Бурлуку Харківської області дві людини загинули, четверо постраждали. Ще четверо можуть перебувати під завалами будинку, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Пошкоджений двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8. За попередніми даними, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка. Є інформація, що під завалами можуть знаходитися четверо осіб. Поліція допомагає рятувальникам розбирати завали", - зазначено в повідомленні.

Крім того, внаслідок удару пошкоджений приватний будинок і два поліцейські автомобілі.

На місця події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.