ДТЕК відновив десятий енергоблок після масованих обстрілів минулої зими

Фахівці ДТЕК відновили ще один енергоблок, пошкоджений минулої зими під час масованих ворожих обстрілів.

"Це вже десятий енергоблок теплоелектростанцій, який ДТЕК повертає з ремонту після ворожих атак", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в середу.

За його даними, оновлені потужності дадуть змогу додати в енергосистему понад 200 МВт генерації.

"Пишаємось, що блок вдалося відновити в розпал опалювального сезону, коли нашій енергосистемі так потрібна додаткова міцність", - зазначили в ДТЕК.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" 2023 року інвестував у ремонтну кампанію на ТЕС й український вуглевидобуток приблизно 11 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж 2022 року, коли інвестиції становили близько 6 млрд грн. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину пошкоджених від ворожих обстрілів потужностей теплової генерації, реалізувати щорічну планову ремонтну кампанію на ТЕС, а також підтримати видобуток необхідних обсягів вугілля.

У 2023 році фахівці енергохолдингу відновили після масованих обстрілів дев'ять енергоблоків.

Крім того, "ДТЕК Енерго" з метою компенсації потужностей, які не вдалося відремонтувати до зими, розконсервував додатково два енергоблоки загальною потужністю 500 МВт.