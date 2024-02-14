Події

15:01 14.02.2024

ДТЕК відновив десятий енергоблок після масованих обстрілів минулої зими

1 хв читати
ДТЕК відновив десятий енергоблок після масованих обстрілів минулої зими

Фахівці ДТЕК відновили ще один енергоблок, пошкоджений минулої зими під час масованих ворожих обстрілів.

"Це вже десятий енергоблок теплоелектростанцій, який ДТЕК повертає з ремонту після ворожих атак", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в середу.

За його даними, оновлені потужності дадуть змогу додати в енергосистему понад 200 МВт генерації.

"Пишаємось, що блок вдалося відновити в розпал опалювального сезону, коли нашій енергосистемі так потрібна додаткова міцність", - зазначили в ДТЕК.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" 2023 року інвестував у ремонтну кампанію на ТЕС й український вуглевидобуток приблизно 11 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж 2022 року, коли інвестиції становили близько 6 млрд грн. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину пошкоджених від ворожих обстрілів потужностей теплової генерації, реалізувати щорічну планову ремонтну кампанію на ТЕС, а також підтримати видобуток необхідних обсягів вугілля.

У 2023 році фахівці енергохолдингу відновили після масованих обстрілів дев'ять енергоблоків.

Крім того, "ДТЕК Енерго" з метою компенсації потужностей, які не вдалося відремонтувати до зими, розконсервував додатково два енергоблоки загальною потужністю 500 МВт. 

Теги: #енергоблок #дтек #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 13.02.2024
Україна має намір залучити від Франції EUR200 млн грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури

Україна має намір залучити від Франції EUR200 млн грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури

16:07 13.02.2024
Литовські партнери продовжать реалізацію проєкту будівництва нової школи-садка в мікрорайоні Нова Буча

Литовські партнери продовжать реалізацію проєкту будівництва нової школи-садка в мікрорайоні Нова Буча

15:11 13.02.2024
Росія атакувала електростанції ДТЕК цієї зими 40 разів

Росія атакувала електростанції ДТЕК цієї зими 40 разів

01:23 13.02.2024
Через атаку безпілотників одна з ТЕС ДТЕК припинила вироблення електроенергії

Через атаку безпілотників одна з ТЕС ДТЕК припинила вироблення електроенергії

18:56 12.02.2024
ЄС вирішив відкласти окремо доходи від заморожених активів ЦБ РФ для можливого фінансування в майбутньому відновлення України

ЄС вирішив відкласти окремо доходи від заморожених активів ЦБ РФ для можливого фінансування в майбутньому відновлення України

16:21 12.02.2024
ДТЕК збільшив обсяги законтрактованого імпортного вугілля до 400 тис. тонн

ДТЕК збільшив обсяги законтрактованого імпортного вугілля до 400 тис. тонн

07:45 12.02.2024
У Павлограді та Синельниковому після нічних ударів частково відновлено електропостачання

У Павлограді та Синельниковому після нічних ударів частково відновлено електропостачання

13:16 10.02.2024
Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

19:33 09.02.2024
Міжвідомча робгрупа рекомендує спрямувати з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,45 млрд грн на 230 проєктів

Міжвідомча робгрупа рекомендує спрямувати з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,45 млрд грн на 230 проєктів

09:58 08.02.2024
Відновлено рух мостом поблизу Гостомеля, який захисники Києва підірвали на початку повномасштабного вторгнення

Відновлено рух мостом поблизу Гостомеля, який захисники Києва підірвали на початку повномасштабного вторгнення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі постраждали двоє людей

Державний оператор тилу змінив вимоги до держзакупівель продуктів харчування для ЗСУ

Союзники по НАТО допомагають Україні зміцнювати оборонну промисловість - Столтенберг

В Авдіївці передбачено запасні логістичні шляхи, якщо буде перерізано основний - спікер ОСУВ "Таврія"

Окупанти минулої ночі кілька разів обстрілювали житлові квартали Херсона, пошкоджено житлові будинки й 2 теплотраси

ОСТАННЄ

Директора одного з навчальних закладів НАПНУ та гендиректора підприємства підозрюють у заволодінні 2,4 млн грн із бюджету - БЕБ

ЗСУ з червня 2024 р. отримають оновлене меню, харчування одного військовослужбовця становитиме 139 грн/добу

Херсонський обласний театр ім. Куліша постраждав від нічних ворожих обстрілів - Мінкультури

Окупанти вдень обстріляли Миколаївку Краматорського району, двоє мешканців загинули

Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників для України

Уряд має всі важелі для вирішення питання з аспірантами-контрактниками без внесення норм до закону про мобілізацію - голова комітету Ради

У Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі постраждали двоє людей

До робочих груп Мінветеранів мають бути залучені спеціалісти у ветеранській сфері, з досвідом і реалізованими проєктами

По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів від початку року - Тарнавський

Державний оператор тилу змінив вимоги до держзакупівель продуктів харчування для ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА