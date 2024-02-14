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10:53 14.02.2024

ЗСУ не можуть зберегти перевагу в контрбатарейних технологіях і можливостях завдання ударів без подальшої допомоги партнерів - ISW

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ЗСУ не можуть зберегти перевагу в контрбатарейних технологіях і можливостях завдання ударів без подальшої допомоги партнерів - ISW

Нинішні бойові можливості України багато в чому залежать від надання західної військової допомоги в ключових системах, багато з яких у великих масштабах можуть надати лише США, йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили наразі мають переваги в контрбатарейних технологіях і можливостях завдання ударів на середню й велику дальності завдяки військовій допомозі Заходу.... Системи протиповітряної оборони, надані Заходом, позбавили російські сили переваги в повітрі... Українські сили не зможуть зберегти ці переваги та позбавити російські сили можливості відновити маневреність на полі бою на російських умовах без подальшої допомоги з боку США та їхніх країн-партнерів у найближчій і середньостроковій перспективі", - ідеться у звіті.

Аналітики зазначають, що окупанти вчаться, намагаються розробити технології, які адаптуються до нинішніх українських можливостей, і нині демонструють більшу оперативну гнучкість, ніж на початку війни.

"Україна втратить свої нинішні переваги на полі бою, якщо західні держави, особливо Сполучені Штати, передчасно припинять безпекову допомогу Україні до того, як зусилля, яких Україна докладає для відродження оборонно-промислового комплексу, зроблять її значною мірою самодостатньою. Якщо США припинять військову допомогу зараз, російські сили можуть відновити бойові можливості... і це поставить Росію в набагато краще військове становище в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначили в ISW.

Теги: #війна #isw

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