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08:06 14.02.2024

Окупанти за добу втратили 1060 осіб

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Окупанти за добу втратили 1060 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів, 9 танків, 39 бронемашин, 66 артсистем, 39 БПЛА, 4 ППО і 3 РСЗВ, а також 44 авто й одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 398140 (+1060) осіб, танків - 6433 (+9) од, бойових броньованих машин - 12043 (+39) од, артилерійських систем - 9566 (+66) од, РСЗВ - 984 (+3) од, засоби ППО - 671 (+4) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7371 (+39), крилаті ракети - 1882 (+0), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12662 (+39) од, спеціальна техніка - 1523 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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