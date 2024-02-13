Охоронця підприємства у Кривому Розі підозрюють у нанесенні побоїв оператору телеканалу "Рада"

Правоохоронці повідомили про підозру охоронцю підприємства у Кривому Розі, який завдав побоїв оператору з метою перешкоджання виконання редакційного завдання журналістами телеканалу "Рада", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом умисного заподіяння журналісту побоїв у зв'язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності (ч.2 ст.345-1 КК України)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з даними слідства, фігурант завдав кілька ударів по руці оператора і по його відеокамері з метою недопущення в приміщення підприємства журналістів телеканалу "Рада".

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №3 Криворізького районного управління ГУНП у Дніпропетровській області.