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17:31 13.02.2024

Командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищим керівництвом - Шмигаль

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Командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищим керівництвом - Шмигаль

Командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищими посадовими особами, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уже спрощено облік військового майна. Командири не витрачатимуть більшість свого часу на заповнення документів. Облік здійснюватиметься в електронній формі. Важливо, щоб перехід від паперу до цифри відбувся впорядковано і швидко", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також прем'єр заявив, що доручив Міністерству оборони в стислі терміни продовжити спрощення.

"Йдеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовими особами. Це стосується майна вартістю до 100 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, це орієнтовно 1,7 млн грн", - заявив він.

Шмигаль наголосив, що ці норми не поширюватимуться безпосередньо на зброю, але дають змогу списувати без зайвих зволікань знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно.

"Отже, офіцери зосередяться на виконанні бойових завдань, а не на бюрократичному листуванні", - заявив прем'єр.

Теги: #майно #армія #списання

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