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17:17 13.02.2024

Українські ударні дрони за пів року вразили понад 14 тис. ворожих цілей - Шмигаль

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Українські ударні дрони за пів року вразили понад 14 тис. ворожих цілей - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що українські ударні безпілотні літальні апарати вразили понад 14 тис. ворожих цілей за минулі пів року.

"Держава здійснила справжню революцію в регулюванні створення безпілотників. Ухвалили 20 законів та підзаконних актів, і завдяки цьому масштабували виробництво в 100 разів. Прибрано бюрократію, є реальна конкуренція близько 200 приватних компаній у сфері БПЛА. 40 млрд грн передбачено в цьогорічному державному бюджеті на закупівлю дронів. І це ще не межа", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що новітні розробки вже змінюють хід війни, зокрема морські дрони "паралізували ворожий флот на Чорному морі та гарантували безпеку водного логістичного коридору".

"Ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей: російську техніку, ППО, РЕБ і укріплення", - додав він.

Шмигаль наголосив, що створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ дасть змогу максимально використовувати потенціал дронів.

Теги: #дрони #шмигаль

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