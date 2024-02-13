Події

16:07 13.02.2024

Литовські партнери продовжать реалізацію проєкту будівництва нової школи-садка в мікрорайоні Нова Буча

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Литовські партнери продовжать реалізацію проєкту будівництва нової школи-садка в мікрорайоні Нова Буча, повідомили у пресслужбі Бучанської міськради.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року підписано тристоронню угоду про створення сучасного навчального закладу в Бучі між Бучанською міською радою та міжнародними компаніями BT Invest і BaltCap.

Для фінансування будівництва сторони створили благодійний фонд Support Fund for Bucha School, який мала реалізувати Nullus - литовська дочірня компанія фонду BaltCap. Однак через внутрішні проблеми з BaltCap, пов'язані з підозрою колишнього партнера, Шарунаса Степуконіса у фінансовому шахрайстві, компанія Nullus вийшла зі складу засновників благодійної організації.

Однак, наголосили у пресслужбі Бучанської міськради, БФ Support Fund for Bucha School продовжує роботу над проєктом школи. Розроблений проєкт уже проходить експертизу, одночасно з цим БФ проводить роботу із залучення коштів від міжнародних донорів. Отримати дозвіл на будівництво заплановано вже в другому кварталі цього року.

"Ми вважаємо, що українські діти заслуговують на нові школи та хорошу освіту, щоб у майбутньому побудувати заможну європейську державу. Віримо, що з'явиться дедалі більше спонсорів, які підтримають цю ідею і проєкт школи в Бучі", - зазначили представники БФ Support Fund for Bucha School.

Як повідомлялося, загальна вартість проєкту оцінювалася в EUR18 млн. Проєкт навчального закладу підготовлено литовською архітектурною студією 2L Architects та українською Baust Architects.

Теги: #литва #буча #відновлення

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