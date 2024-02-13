Лісовий очікує від університетів пропозицій щодо розвитку вишів і системи вищої освіти загалом

Міністр освіти Оксен Лісовий очікує від університетів пропозицій щодо розвитку і окремих вишів, і системи вищої освіти загалом.

"Діалог про трансформацію системи вищої освіти триває. Учора на засіданні Спілки ректорів презентували наші напрацювання, націлені на розвиток вищої освіти в Україні. Окрему увагу приділили питанню модернізації мережі ЗВО. До обговорення представили критерії для об’єднання закладів і пропозиції об’єднань. Тепер очікуємо на продовження діалогу у вигляді пропозицій від університетів, їхніх бачень та ідей розвитку не лише окремих закладів, а й системи вищої освіти загалом", - написав Лісовий у фейсбуці.

За його словами, питання трансформації дискусійне і болюче, але вирішувати його необхідно.

"Про це нам говорить і демографія, і обмеженість ресурсів, і стан системи, в якому вона перебуває вже тривалий час. В Україні вища освіта з одного боку - це цінність: більшість школярів хоче вступати саме до ЗВО, батьки вступників також переважно наполягають на навчанні в університеті. Але з іншого боку - маємо карго-культ дипломів і безліч вступників, які після здобуття вищої освіти ніколи не працюють за спеціальністю", - заявив міністр.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявляв, що замість двох-трьох слабких університетів необхідно створити на їхній базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому.

У свою чергу заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький вважає, що в містах, де проживає від 100 до 350 тис. громадян, слід утримувати не більше ніж два виші, проживає менше ніж 100 тис. населення - один виш, а в містах із кількістю жителів понад 350 тис. може формуватися мережа вишів.