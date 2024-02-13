Освітній омбудсмен пропонує знижувати кваліфікаційну категорію педагогам за булінг, мобінг і колабораціонізм

Освітній омбудсмен пропонує знижувати кваліфікаційну категорію та позбавляти педагогічного звання освітян у разі притягнення до відповідальності за булінг, мобінг і злочини проти основ національної безпеки.

"Співробітники Служби освітнього омбудсмена розробили власні пропозиції (до Положення про атестацію педагогічних працівників - ІФ-У) та сформували пропозиції з урахуванням звернень щодо атестації, моніторингу медіа та соціальних мереж. Серед наших пропозицій є змістовно нові, які раніше ніколи не значилися в Положенні про атестацію", - ідеться в повідомленні освітнього омбудсмена.

Зокрема, пропонується надати право знижувати кваліфікаційну категорію та позбавляти педагогічного звання в разі притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з рішенням суду, що набрало законної сили, за: булінг, мобінг, злочини проти основ національної безпеки.

"Якщо замість захисту учасник освітнього процесу зазнає булінгу та/або мобінгу, то в таких випадках виникають сумніви у професіоналізмі педагогічного працівника, його відповідності кваліфікаційним вимогам. Ця норма в Положенні про атестацію покликана попередити працівників про наслідки та вжити всіх необхідних заходів, якщо ця ганебна ситуація вже сталася", - ідеться в повідомленні.

В омбудсмена зазначили, що ще однією проблемою, яка поки що не вирішена системно на законодавчому рівні, є те, що частина педагогічних працівників на тимчасово окупованих територіях пішли на співпрацю з окупантом і вчинили злочини щодо національної безпеки: державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, шпигунство та інші злочини.

"На нашу думку, люди, які за рішенням суду були визнані винними у колабораційній діяльності, державній зраді тощо, мають бути відсторонені від педагогічної діяльності або хоча б на певний час мають бути позбавлені права працювати з дітьми, адже освітяни виховують наше майбутнє покоління, що є основою нашої держави", - наголосили у відомстві.