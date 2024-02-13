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10:47 13.02.2024

Повідомлено про підозру 18-річному жителю Києва, який збирав для РФ дані про базування української авіації та геолокацію ППО

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Правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді 18-річному жителю Києва, який збирав для спецслужб ворога дані про базування і пересування повітряних суден ЗСУ, а також місця розташування сил протиповітряної оборони, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, співробітники спецслужби держави-агресора завербували мешканця м. Києва. Вони давали йому завдання проводити розвідку місць розташування військових об’єктів, переміщення і базування військовослужбовців і техніки на території м. Києва та Київської області", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

Як уточнили в СБУ, працівники якої проводили затримання фігуранта, "зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ. Також його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ. Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих "прильотів" по енергооб’єктах".

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу енергогенерувального підприємства в Києві.

Як повідомляє СБУ, "ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері. За виконання ворожих завдань зрадник отримував від фсб гроші, які надходили на його банківську картку".

Під час обшуків у квартирі затриманого вилучено мобільний телефон і комп'ютер із доказами його листування з російською спецслужбою.

Громадянину України повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Досудове розслідування - Головне слідче управління СБУ.

 

 

Теги: #сбу #прокуратура #агент_рф

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