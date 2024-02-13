ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1090 одиниць особового складу ворога, вісім танків, 27 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 30 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 397080 (+1090) осіб, танків - 6424 (+8) од, бойових броньованих машин - 12004 (+27) од, артилерійських систем - 9500 (+19) од, РСЗВ - 981 (+0) од, засоби ППО - 667 (+1) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7332 (+30), крилаті ракети - 1882 (+0), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 12623 (+24) од, спеціальна техніка - 1518 (+4)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

Дані уточнюються.