Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 вівторка.
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БПЛА.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.