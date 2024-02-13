13 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 720 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 720 RUSSIAN AGRESSION

13 лютого відзначають Всесвітній день радіо, Міжнародний день млинця і Марді Гра.

Ще сьогодні День інтернет-друзів, День подруг, Міжнародний день прийняття себе, Міжнародний день шаурми і День народження кінокамери.

Православна церква вшановує пам'ять Святого Мартініана.

Всесвітній день радіо

Всесвітній день радіо відзначають щорічно 13 лютого, з 2012 року, за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО. У січні 2013 року Генеральна Асамблея ООН офіційно схвалила проголошення Дня і під час 67-ї сесії ухвалила резолюцію, проголосивши 13 лютого Всесвітнім днем радіо.

Дата проведення обрана не випадково - саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

Марді Гра

Марді Гра - у дослівному перекладі з французької означає "жирний вівторок" або навіть "скоромний вівторок". Свято відзначається в багатьох країнах світу у вівторок, перед Попільною середою і початком католицького Великого посту, що передує Великодню.

Це галасливе і веселе свято, яке супроводжується народними гуляннями, карнавалами, масовими і пишними святкуваннями.

Міжнародний день млинця

В один із вівторків лютого або березня, що збігається з "жирним" вівторком, відзначають Міжнародний день млинця, який особливо популярний в Англії та в Америці.

У США перше млинцеве свято відбулося в Канзасі 1950 року. А ось в англійському містечку Олні воно проводиться вже понад 500 років.

Почалося з того, що якось під час Великого посту одна з городянок потайки смажила млинці у себе на кухні. Раптово пролунав дзвін. Бідна господиня так перелякалася, що, забувши про все на світі, помчала до церкви зі сковорідкою в руках. Це було 1445 року.

Відтоді містяни влаштовують щорічний забіг із млинцями - жінки в сукнях і фартухах, мають пробігти певну дистанцію, підкидаючи млинець на сковорідці.

Подібна традиція існує і в Westminster School в Лондоні.

День подруг

Міжнародний день жіночої дружби - День подруг, заведено відзначати 13 лютого кожного року. Це неофіційне свято, яке було названо за аналогією з Днем Святого Валентина. Цього дня подруги по всьому світу збираються разом, влаштовуючи посиденьки.

Ще цього дня:

1913 - Далай-лама XIII оголосив незалежність Тибету від Китаю;

1917 - У Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі;

1931 - Урочисте відкриття нової столиці Індії - Нью-Делі;

1942 - Почалося примусове вивезення українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини;

1945 - Авіація союзників практично повністю зруйнувала Дрезден;

1959 - У продаж надійшли перші ляльки Барбі;

1960 - Відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;

1981 - У "Нью-Йорк таймс" опубліковано найдовше речення - з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів;

1992 - Уганда визнала незалежність України;

2001 - Арешт експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну та несплату податків;

2012 - Виведено на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.

Церковне свято

Святий Мартініан, чия пам'ять відзначається цього дня, - християнський святий, який жив у 4-5 століттях у Палестині. За переказами, він був відлюдником, самітницьке життя розпочав уже в 18 років. Якась жінка на ім'я Зоя намагалася спокусити його. Щоб встояти перед домаганнями, Мартініан став голими ногами у вогонь. Цим вчинком він навернув Зою до Бога.

Іменини: Ганна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гавриїл, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.