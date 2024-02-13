Північна Корея збільшує постачання зброї та боєприпасів до Росії

Північна Корея розробила реактивний міномет - систему залпового вогню (РСЗВ), який може експортувати до Росії, повідомляється в аналітичному огляді ISW.

Південнокорейське агентство новин Yonhap News Agency повідомило 12 лютого, що Північна Корея розробила 240-мм керований реактивний міномет – систему залпового вогню (РСЗВ), який може експортувати до Росії.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки України (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицький заявив, що Північна Корея поставила до Росії один мільйон снарядів артилерійських боєприпасів з вересня по листопад 2023 року, а офіційні особи США заявили, що російські сили запустили щонайменше дев'ять ракет проти України станом на лютий 2024 року

Аналітики інституту вивчення війни вважають, що Росія відкрита для фінансової, технологічної та оборонної співпраці з Північною Кореєю в обмін на постачання боєприпасів та балістичних ракет для використання в Україні.