Події

00:08 13.02.2024

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

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Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська у понеділок здійснили 14 обстрілів восьми громад прикордоння Сумської області, повідомила прес-служба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів – з мінометів, артилерії, FPV дроном камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА. .

За даними ОВА, у Великописарівській громаді було здійснено обстріл з міномету (24 вибухи), артилерії (3 вибухи), а також з дрона-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

Також повідомляється, що в Краснопільській громаді зафіксовано артобстріли (13 вибухів), обстріл з FPV-дрону (2 вибухи) та БпЛА квадракоптерного типу (1 вибух).

Мінометних обстрілів зазнали Хотинська (10 вибухів) та Білопільська (5 хв) громади.

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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